DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 112,50
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre progressent sur fond d'attentes accrues de réduction des taux américains
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 18:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,5 % à 10 832 $/tonne métrique, après avoir atteint 11 025 $, son niveau le plus élevé depuis le 30 octobre

** Le cuivre grimpe sur les attentes croissantes que la Réserve fédérale américaine réduira les taux d'intérêt en décembre et que les prix augmenteront encore après les sorties de capitaux vers les actions américaines

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de ~2% et BHP Group BHP.N en hausse de 1,9%

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 3,3% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 3,1%

** Hudbay Minerals HBM.TO augmente de 4,9% et Ero Copper

ERO.TO de 2%

** Les actions de Teck Resources TECKb.TO augmentent de 2%; séparément, la société de conseil en vote Institutional Shareholder Services exhorte les actionnaires d'Anglo American

AAL.L à voter en faveur d'un projet de fusion avec le minier canadien

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 846,500 GBX LSE +2,47%
BHP GROUP SP ADR
54,680 USD NYSE +1,85%
BHP GRP
23,685 EUR Tradegate +1,67%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 876,00 USD LME +0,75%
ERO COPPER
33,960 CAD TSX +2,66%
FREEPORT MCMORAN
42,320 USD NYSE +3,08%
Gaz naturel
4,42 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
23,310 CAD TSX +4,81%
Pétrole Brent
62,54 USD Ice Europ -0,16%
Pétrole WTI
58,09 USD Ice Europ -0,03%
RIO TINTO
74,400 EUR Tradegate +1,78%
RIO TINTO
5 465,500 GBX LSE +1,21%
RIO TINTO SP ADR
72,385 USD NYSE +1,84%
SOUTHERN COPPER
133,990 USD NYSE +3,77%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

