Les mineurs de cuivre progressent sur fond d'attentes accrues de réduction des taux américains

26 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/L
** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,5 % à 10 832 $/tonne métrique, après avoir atteint 11 025 $, son niveau le plus élevé depuis le 30 octobre
** Le cuivre grimpe sur les attentes croissantes que la Réserve fédérale américaine réduira les taux d'intérêt en décembre et que les prix augmenteront encore après les sorties de capitaux vers les actions américaines
** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de ~2% et BHP Group BHP.N en hausse de 1,9%
** Southern Copper SCCO.N en hausse de 3,3% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 3,1%
** Hudbay Minerals HBM.TO augmente de 4,9% et Ero Copper
ERO.TO de 2%
** Les actions de Teck Resources TECKb.TO augmentent de 2%; séparément, la société de conseil en vote Institutional Shareholder Services exhorte les actionnaires d'Anglo American
AAL.L à voter en faveur d'un projet de fusion avec le minier canadien
