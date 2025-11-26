 Aller au contenu principal
Pérou: l'ex-président Martin Vizcarra condamné à 14 ans de prison pour corruption
information fournie par AFP 26/11/2025 à 19:49

L'ancien président péruvien Martin Vizcarra arrive au tribunal, avant le verdict de son procès pour corruption, le 26 novembre 2025 à Lima ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

L'ancien président péruvien de centre gauche Martin Vizcarra a été condamné mercredi à 14 ans de prison dans une affaire de pots-de-vin perçus alors qu'il était gouverneur de la région de Moquegua (sud) au début des années 2010.

Chef de l'État entre 2018 et 2020, élu pour sa promesse de lutte contre la corruption, M. Vizcarra était accusé par le parquet d'avoir perçu 640.000 dollars (550.000 euros) de pots-de-vin d'entreprises de construction en échange de l'attribution de marchés publics à Moquegua entre 2011 et 2014.

Selon le tribunal, "Martin Vizcarra a commis des actes illicites en profitant de son poste de gouverneur de Moquegua, en conditionnant les soumissionnaires pour leur attribuer les contrats en échange d'argent".

L'ancien président, âgé de 62 ans, a assisté à l'énoncé de sa condamnation au tribunal de Lima, ont constaté des journalistes de l'AFP. Son visage n'a pas trahi d'émotion particulière bien qu'il ait toujours clamé son innocence.

Le ministère public avait réclamé jusqu'à 15 ans de prison.

M. Vizcarra comparaissait libre au procès qui a débuté en octobre 2024. Il avait exécuté 22 jours d'emprisonnement en raison d'un supposé risque de fuite.

Martin Vizcarra est le quatrième ancien président du Pérou à rejoindre les geôles du pays, où il côtoiera Pedro Castillo (2021-2022), Ollanta Humala (2011-2016) et Alejandro Toledo (2001-2006).

En détention provisoire depuis le 7 décembre 2022, Pedro Castillo, 56 ans, poursuivi pour une tentative de coup d'Etat pour laquelle le parquet a requis 34 ans de prison, connaîtra sa peine jeudi.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

