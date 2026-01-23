Les mineurs de cuivre progressent, la faiblesse du dollar stimulant les prix du métal rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les gains des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 2,6 % à 13 081 $ la tonne métrique, après avoir atteint un sommet d'une semaine de 13 173,5 $ la tonne métrique

** Le métal a atteint un record de 13 407 dollars la tonne métrique le 14 janvier ** La hausse des prix a été soutenue par la faiblesse du dollar américain, la croissance des autres métaux et la mise à l'écart des signes d'augmentation des stocks disponibles pour l'approvisionnement à proximité

** L'affaiblissement de la monnaie américaine rend les métaux en dollars plus attrayants pour les acheteurs utilisant d'autres monnaies

** Les actions cotées en bourse aux États-Unis des géants mondiaux de l'industrie minière: Rio Tinto RIO.N en hausse de 1,8 %; BHP Group BHP.N en hausse de 2,7 %

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,6%; Freeport-McMoRan FCX.N gagne 1,8%

** La canadienne Hudbay Minerals HBM.TO gagne 2,8%, Ero Copper ERO.TO gagne 4,9% et Teck Resources TECKb.TO gagne 3,7%