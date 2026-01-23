 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre progressent, la faiblesse du dollar stimulant les prix du métal rouge
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les gains des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 2,6 % à 13 081 $ la tonne métrique, après avoir atteint un sommet d'une semaine de 13 173,5 $ la tonne métrique

** Le métal a atteint un record de 13 407 dollars la tonne métrique le 14 janvier ** La hausse des prix a été soutenue par la faiblesse du dollar américain, la croissance des autres métaux et la mise à l'écart des signes d'augmentation des stocks disponibles pour l'approvisionnement à proximité

** L'affaiblissement de la monnaie américaine rend les métaux en dollars plus attrayants pour les acheteurs utilisant d'autres monnaies

** Les actions cotées en bourse aux États-Unis des géants mondiaux de l'industrie minière: Rio Tinto RIO.N en hausse de 1,8 %; BHP Group BHP.N en hausse de 2,7 %

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,6%; Freeport-McMoRan FCX.N gagne 1,8%

** La canadienne Hudbay Minerals HBM.TO gagne 2,8%, Ero Copper ERO.TO gagne 4,9% et Teck Resources TECKb.TO gagne 3,7%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
66,790 USD NYSE +2,78%
BHP GRP
28,505 EUR Tradegate +2,72%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 632,00 USD LME -2,06%
ERO COPPER
43,730 CAD TSX +2,60%
FREEPORT MCMORAN
59,475 USD NYSE +0,98%
Gaz naturel
5,05 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
33,860 CAD TSX +1,80%
Pétrole Brent
65,54 USD Ice Europ +1,77%
Pétrole WTI
60,77 USD Ice Europ +1,86%
RIO TINTO
87,360 EUR Tradegate +0,41%
RIO TINTO
6 564,000 GBX LSE +1,20%
RIO TINTO SP ADR
89,010 USD NYSE +1,92%
SOUTHERN COPPER
180,560 USD NYSE +2,39%
TECK RESOURCES RG-B
73,230 CAD TSX +3,73%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

