Les mineurs de cuivre progressent grâce à la hausse du métal rouge, favorisée par un dollar américain affaibli

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis progressent en avant-Bourse, suivant le prix du métal rouge MET/L ** Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a augmenté de 0,8 % à 12 519,50 $ la tonne métrique ** Les prix augmentent , un dollar américain affaibli continuant d'apporter son soutien. ** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group

BHP.N en hausse de 1,1% et 1,4%, respectivement ** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N gagnent respectivement 2,8% et 2,2% ** La canadienne Hudbay Minerals HBM.N , HBM.TO gagne 2,3 %, Teck Resources TECK.N , TECKb.TO gagne 2,6 % et Ero Copper

ERO.N , ERO.TO gagne 2,5 %