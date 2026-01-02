 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs de cuivre progressent grâce à la hausse du métal rouge, favorisée par un dollar américain affaibli
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis progressent en avant-Bourse, suivant le prix du métal rouge MET/L ** Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a augmenté de 0,8 % à 12 519,50 $ la tonne métrique ** Les prix augmentent , un dollar américain affaibli continuant d'apporter son soutien. ** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group

BHP.N en hausse de 1,1% et 1,4%, respectivement ** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N gagnent respectivement 2,8% et 2,2% ** La canadienne Hudbay Minerals HBM.N , HBM.TO gagne 2,3 %, Teck Resources TECK.N , TECKb.TO gagne 2,6 % et Ero Copper

ERO.N , ERO.TO gagne 2,5 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
60,360 USD NYSE -0,92%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 504,00 USD LME -0,06%
ERO COPPER
38,830 CAD TSX -1,22%
ERO COPPER
28,295 USD NYSE -1,36%
FREEPORT MCMORAN
50,780 USD NYSE -1,24%
Gaz naturel
3,69 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
27,250 CAD TSX -0,11%
HUDBAY MINERALS
19,855 USD NYSE -0,23%
Pétrole Brent
60,44 USD Ice Europ -0,77%
Pétrole WTI
57,03 USD Ice Europ -0,82%
RIO TINTO SP ADR
80,015 USD NYSE -0,65%
SOUTHERN COPPER
143,480 USD NYSE -1,40%
TECK RESOURCES RG-B
65,710 CAD TSX +0,08%
TECK RESOURCES RG-B
47,885 USD NYSE -0,16%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank