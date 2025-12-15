 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs de cuivre progressent grâce à la hausse des prix du métal rouge et à la faiblesse du dollar américain
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,5 % à 11 687 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre augmente , soutenu par un dollar américain plus faible, aidant le marché à mettre de côté les données faibles et les inquiétudes sur le secteur immobilier en Chine, principal consommateur de métaux, pour l'instant

** Le cuivre a atteint un niveau record de 11 952 dollars la tonne métrique vendredi, en raison des inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre, avant d'ensuite connaître un mouvement de vente sur fond de craintes renouvelées d'éclatement de la bulle de l'IA

** Southern Copper SCCO.N en hausse de ~1% et Freeport-McMoRan FCX.N en légère hausse

** Le canadien Hudbay Minerals HBM.TO augmente de 1,3 % et Teck Resources TECKb.TO TECK.N de 1,1 %

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
11 816,00 USD LME +0,65%
ERO COPPER
34,720 CAD TSX -0,26%
FREEPORT MCMORAN
47,789 USD NYSE +0,82%
Gaz naturel
4,11 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
26,020 CAD TSX +1,21%
Pétrole Brent
60,34 USD Ice Europ -1,44%
Pétrole WTI
56,59 USD Ice Europ -1,60%
SOUTHERN COPPER
144,320 USD NYSE +1,38%
TECK RESOURCES RG-B
59,900 CAD TSX +0,84%
TECK RESOURCES RG-B
43,460 USD NYSE +0,60%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank