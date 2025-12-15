Les mineurs de cuivre progressent grâce à la hausse des prix du métal rouge et à la faiblesse du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,5 % à 11 687 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre augmente , soutenu par un dollar américain plus faible, aidant le marché à mettre de côté les données faibles et les inquiétudes sur le secteur immobilier en Chine, principal consommateur de métaux, pour l'instant

** Le cuivre a atteint un niveau record de 11 952 dollars la tonne métrique vendredi, en raison des inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre, avant d'ensuite connaître un mouvement de vente sur fond de craintes renouvelées d'éclatement de la bulle de l'IA

** Southern Copper SCCO.N en hausse de ~1% et Freeport-McMoRan FCX.N en légère hausse

** Le canadien Hudbay Minerals HBM.TO augmente de 1,3 % et Teck Resources TECKb.TO TECK.N de 1,1 %