L'Europe s'attaque à la crise du logement
information fournie par AFP 16/12/2025 à 04:42

Des grues devant un chantier à Madrid, en Espagne, le 29 mars 2020 ( AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU )

Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne veut s'attaquer à l'immense crise du logement qui frappe le Vieux continent en présentant mardi un plan pour encourager la construction et encadrer les locations de courte durée.

Les statistiques sont vertigineuses.

Près de 1,3 million de personnes vivent sans abri dans l'UE -- soit deux fois la population du Luxembourg.

Au cours des 15 dernières années, le prix des logements a augmenté de 60%. Celui des locations a lui grimpé de près de 30%, selon l'institut européen des statistiques.

"Pour bien trop d'Européens aujourd'hui, se loger est devenu une source d'angoisse", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Afin de tenter d'endiguer cette crise, qui frappe l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, ses équipes ont élaboré un "plan pour le logement abordable", qui sera présenté mardi après-midi.

- "Engouement" -

Pourquoi avoir tant attendu pour agir sur ce dossier?

Le logement ne fait en principe pas partie des compétences de l'Union européenne comme le sont l'agriculture, l'immigration ou le commerce: il revient aux Etats membres d'agir directement.

Mais la gauche pousse pour que l'Europe se saisisse malgré tout du problème.

"Nous défendons cette cause depuis des années, mais nous avons eu du mal à la placer au cœur de la politique européenne", assure l'eurodéputée socialiste Irene Tinagli.

Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, le 18 décembre 2024 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Pour l'élue italienne, cette crise "est répandue à travers tout le continent" et loin d'affecter uniquement les centre-villes des métropoles européennes.

A la tête de la Commission logement du Parlement européen, elle assure d'ailleurs avoir rencontré une ribambelle de maires européens réclamant que la Commission prenne le dossier à bras le corps.

Face à ces sollicitations répétées, Bruxelles a donc concocté la toute première stratégie européenne sur le logement.

"Nous avons nous-mêmes été surpris par l'engouement autour de ce dossier", confie une source au sein de la Commission.

- Encadrer les locations de courte durée -

Selon une ébauche du plan consultée par l'AFP, l'exécutif européen prévoit de présenter une loi pour encadrer les locations de courte durée, du type Airbnb, notamment dans les grandes villes touristiques, où de nombreux habitants leur reprochent de contribuer à la flambée des loyers.

La crise est particulièrement marquée en Espagne, pays qui a accueilli en 2024 un nombre record de visiteurs.

L'exécutif européen prévoit de présenter une loi pour encadrer les locations de courte durée, du type Airbnb, notamment dans les grandes villes touristiques, où de nombreux habitants leur reprochent de contribuer à la flambée des loyers ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Cette proposition de loi pourrait entre autres inclure un plafonnement du nombre de nuitées autorisées.

Bruxelles veut également dynamiser le secteur de la construction.

"L'idée n'est pas de proposer un texte exigeant que chaque Etat membre construise tant de maisons qui coûtent maximum tant d'euros", explique cette source au sein de l'exécutif européen.

Mais plutôt de contrer les pénuries de main d'œuvre via un grand programme de formation d'apprentis et de modifier certaines normes environnementales afin d'accélérer la délivrance de permis de construire.

La Commission estime que le continent aura besoin de plus de deux millions de logements par an pour répondre à la demande actuelle.

Elle souhaite également faciliter les investissements des Etats membres dans ce secteur et mobiliser le secteur privé.

Selon ses calculs, jusqu'à 375 milliards d'euros pourraient être mobilisés à cet effet d'ici 2029.

