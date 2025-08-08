Les mineurs de cuivre gagnent grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis et à la demande chinoise

8 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre augmentent avant la mise sur le marché, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,3 % à 9 714 $ la tonne métrique, prolongeant un rebond après avoir touché son niveau le plus bas en trois semaines le 31 juillet

** Le prix du cuivre a augmenté pour la troisième fois consécutive, soutenu par les espoirs de réduction des taux d'intérêt américains après une réunion de la banque centrale et des données économiques positives en Chine

** La présidente américaine Donald Trump a annoncé jeudi son choix pour occuper un siège vacant à la Réserve fédérale, renforçant les espoirs de réduction des taux d'intérêt et affaiblissant le dollar FRX/

** Un dollar plus faible .DXY rend les matières premières dont le prix est fixé dans la monnaie américaine moins chères pour les acheteurs utilisant d'autres devises

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1% et BHP Group BHP.N en légère hausse

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N en hausse marginale et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse d'environ 1%

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N en hausse marginale, Ero Copper ERO.TO ERO.N en hausse de 1,7% et Teck Resources TECKb.TO TECK.N en hausse de ~1%