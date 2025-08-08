 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 724,25
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre gagnent grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis et à la demande chinoise
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre augmentent avant la mise sur le marché, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,3 % à 9 714 $ la tonne métrique, prolongeant un rebond après avoir touché son niveau le plus bas en trois semaines le 31 juillet

** Le prix du cuivre a augmenté pour la troisième fois consécutive, soutenu par les espoirs de réduction des taux d'intérêt américains après une réunion de la banque centrale et des données économiques positives en Chine

** La présidente américaine Donald Trump a annoncé jeudi son choix pour occuper un siège vacant à la Réserve fédérale, renforçant les espoirs de réduction des taux d'intérêt et affaiblissant le dollar FRX/

** Un dollar plus faible .DXY rend les matières premières dont le prix est fixé dans la monnaie américaine moins chères pour les acheteurs utilisant d'autres devises

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1% et BHP Group BHP.N en légère hausse

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N en hausse marginale et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse d'environ 1%

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N en hausse marginale, Ero Copper ERO.TO ERO.N en hausse de 1,7% et Teck Resources TECKb.TO TECK.N en hausse de ~1%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
52,120 USD NYSE +1,09%
COPPER GRADE
9 636,50 USD LME +0,33%
ERO COPPER
18,890 CAD TSX +1,40%
ERO COPPER
13,755 USD NYSE +1,51%
FREEPORT MCMORAN
40,805 USD NYSE +2,36%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HUDBAY MINERALS
12,890 CAD TSX +2,06%
HUDBAY MINERALS
9,375 USD NYSE +2,07%
Pétrole Brent
66,68 USD Ice Europ +0,41%
Pétrole WTI
63,99 USD Ice Europ +0,36%
RIO TINTO
63,960 EUR Tradegate +0,92%
RIO TINTO SP ADR
60,775 USD NYSE +1,11%
SOUTHERN COPPER
97,535 USD NYSE +2,57%
TECK RESOURCES RG-B
33,200 USD NYSE +2,50%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank