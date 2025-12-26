Les mineurs de cuivre gagnent en raison des signes d'un approvisionnement en matières premières tendu

26 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis augmentent avant le marché, suivant le prix du métal rouge MET/L

** Le contrat de cuivre le plus actif sur le Shanghai Futures Exchange SCFcv1 a clôturé la journée en hausse de 3,6% à 98 720 yuans (14 083,34 $)/tonne métrique ** Les prix augmentent sur les signes que l'approvisionnement en matières premières continuera à être serré l'année prochaine, et les plans de la Chine pour freiner les projets de cuivre afin de limiter l'expansion irrationnelle

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont augmenté de 1,4 % et 0,5 %, respectivement

** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,7% et 3,2%, respectivement

** Hudbay Minerals HBM.N , HBM.TO en hausse de 2,2%, Teck Resources TECK.N , TECKb.TO en hausse de 1,5% et Ero Copper

ERO.N , ERO.TO en hausse de 3,6%