Les mineurs de cuivre gagnent en raison des signes d'un approvisionnement en matières premières tendu
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis augmentent avant le marché, suivant le prix du métal rouge MET/L

** Le contrat de cuivre le plus actif sur le Shanghai Futures Exchange SCFcv1 a clôturé la journée en hausse de 3,6% à 98 720 yuans (14 083,34 $)/tonne métrique ** Les prix augmentent sur les signes que l'approvisionnement en matières premières continuera à être serré l'année prochaine, et les plans de la Chine pour freiner les projets de cuivre afin de limiter l'expansion irrationnelle

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont augmenté de 1,4 % et 0,5 %, respectivement

** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,7% et 3,2%, respectivement

** Hudbay Minerals HBM.N , HBM.TO en hausse de 2,2%, Teck Resources TECK.N , TECKb.TO en hausse de 1,5% et Ero Copper

ERO.N , ERO.TO en hausse de 3,6%

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

