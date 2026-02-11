Les mineurs de cuivre gagnent en raison de la hausse des prix du métal rouge, due à la faiblesse du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis des mineurs de cuivre augmentent avant le marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,2 % à 13 266,50 $ la tonne métrique

** Les prix du cuivre augmentent en raison de la faiblesse du dollar américain et de la fermeture de la Chine pour les vacances du Nouvel An lunaire

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 2,4 % et BHP Group BHP.N en hausse de 2,3 % chacun

** Les mineurs Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan

FCX.N gagnent respectivement 3 % et 2,7 %

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N augmente de 2,8%, Ero Copper ERO.TO ERO.N ajoute 3,3% et Teck Resources TECKb.TO

TECK.N augmente de 2,4%