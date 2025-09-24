 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs de cuivre gagnent du terrain, le métal rouge se redressant en raison d'un cas de force majeure de Freeport
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant la hausse des prix du métal rouge

** Le prix de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 2,2 % à 10 195 $ la tonne métrique, le plus élevé depuis juin 2024

** Le prix du cuivre augmente après que Freeport-McMoRan FCX.N ait déclaré un cas de force majeure à sa mine de Grasberg en Indonésie, retardant les opérations jusqu'à la mi-2026

** Les actions de FCX chutent d'environ 10 % à 40,90 $, car l'entreprise a également abaissé ses prévisions de ventes consolidées de cuivre et d'or pour le troisième trimestre

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N cotées aux Etats-Unis augmentent légèrement de 0,5 %

** Le mineur de cuivre Southern Copper SCCO.N en hausse de 8,6 %

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO gagnent 6,8 %, Teck Resources TECKb.TO augmentent de 5,8 % et Ero Copper ERO.TO augmentent de 9,4 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
53,680 USD NYSE +0,75%
BHP GRP
22,880 EUR Tradegate +1,73%
CUIVRE (COPPER GRADE)
9 900,00 USD LME -0,22%
ERO COPPER
25,960 CAD TSX +8,17%
FREEPORT MCMORAN
40,780 USD NYSE -10,16%
Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
HUDBAY MINERALS
19,760 CAD TSX +6,29%
Pétrole Brent
68,92 USD Ice Europ +1,67%
Pétrole WTI
64,70 USD Ice Europ +1,63%
RIO TINTO
4 733,500 GBX LSE +0,91%
RIO TINTO SP ADR
63,798 USD NYSE +0,37%
SOUTHERN COPPER
121,026 USD NYSE +9,64%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
