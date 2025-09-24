Les mineurs de cuivre gagnent du terrain, le métal rouge se redressant en raison d'un cas de force majeure de Freeport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 septembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant la hausse des prix du métal rouge
** Le prix de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 2,2 % à 10 195 $ la tonne métrique, le plus élevé depuis juin 2024
** Le prix du cuivre augmente après que Freeport-McMoRan FCX.N ait déclaré un cas de force majeure à sa mine de Grasberg en Indonésie, retardant les opérations jusqu'à la mi-2026
** Les actions de FCX chutent d'environ 10 % à 40,90 $, car l'entreprise a également abaissé ses prévisions de ventes consolidées de cuivre et d'or pour le troisième trimestre
** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N cotées aux Etats-Unis augmentent légèrement de 0,5 %
** Le mineur de cuivre Southern Copper SCCO.N en hausse de 8,6 %
** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO gagnent 6,8 %, Teck Resources TECKb.TO augmentent de 5,8 % et Ero Copper ERO.TO augmentent de 9,4 %
