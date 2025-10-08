 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 067,55
+1,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre gagnent du terrain, le métal rouge atteignant son plus haut niveau depuis 16 mois en raison de perturbations dans l'exploitation des mines
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 17:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions des mineurs de cuivre progressent, suivant les prix du métal rouge

** Le prix de référence du cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a grimpé à 10 815 dollars la tonne métrique, son niveau le plus élevé depuis le 22 mai de l'année dernière, avant de s'établir à 10 771 dollars la tonne métrique, soit une hausse de 0,1 % ** Le prix du cuivre a brièvement atteint un pic de 16 mois en raison des inquiétudes concernant les pénuries potentielles dues à une série d'interruptions dans les mines, mais un dollar plus fort a freiné les gains

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N augmentent respectivement de 2,2 % et de 1,9 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N gagnent 5,5% et Freeport-McMoRan FCX.N progresse de 4,8 %

** Séparément, Citigroup augmente l'objectif de cours pour SCCO de 89,10 $ à 108 $ et rehausse FCX de "neutre" à "achat"

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 6,9 % et Teck Resources TECKb.TO en hausse de 1,8 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
56,310 USD NYSE +2,04%
BHP GRP
24,225 EUR Tradegate +2,04%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 643,00 USD LME +0,32%
FREEPORT MCMORAN
42,735 USD NYSE +5,00%
Gaz naturel
3,50 USD NYMEX -0,60%
HUDBAY MINERALS
23,840 CAD TSX +8,12%
Pétrole Brent
66,47 USD Ice Europ +1,13%
Pétrole WTI
62,85 USD Ice Europ +1,29%
RIO TINTO
5 052,000 GBX LSE +1,95%
RIO TINTO SP ADR
67,740 USD NYSE +2,23%
SOUTHERN COPPER
134,120 USD NYSE +5,83%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank