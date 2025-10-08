Les mineurs de cuivre gagnent du terrain, le métal rouge atteignant son plus haut niveau depuis 16 mois en raison de perturbations dans l'exploitation des mines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions des mineurs de cuivre progressent, suivant les prix du métal rouge

** Le prix de référence du cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a grimpé à 10 815 dollars la tonne métrique, son niveau le plus élevé depuis le 22 mai de l'année dernière, avant de s'établir à 10 771 dollars la tonne métrique, soit une hausse de 0,1 % ** Le prix du cuivre a brièvement atteint un pic de 16 mois en raison des inquiétudes concernant les pénuries potentielles dues à une série d'interruptions dans les mines, mais un dollar plus fort a freiné les gains

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N augmentent respectivement de 2,2 % et de 1,9 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N gagnent 5,5% et Freeport-McMoRan FCX.N progresse de 4,8 %

** Séparément, Citigroup augmente l'objectif de cours pour SCCO de 89,10 $ à 108 $ et rehausse FCX de "neutre" à "achat"

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 6,9 % et Teck Resources TECKb.TO en hausse de 1,8 %