Les mineurs de cuivre gagnent du terrain alors que les prix des métaux se stabilisent après quatre jours de baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, alors que les prix du métal rouge se redressent après quatre sessions de baisse MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,2 % à 10 684,50 $ la tonne métrique

** Le métal, utilisé dans l'énergie et la construction, a perdu 5% depuis que les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre mondiale l'ont poussé à un niveau record de 11 200 $/tonne métrique il y a une semaine

** Les actions cotées aux États-Unis du géant minier mondial Rio Tinto RIO.N ont augmenté de 1,4 % et le groupe BHP BHP.N a gagné 2,3 %

** Les mineurs Southern Copper SCCO.N en hausse de 2,8% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,3%

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO et Ero Copper ERO.TO gagnent chacun 4,5% et Teck Resources TECKb.TO gagne 1%