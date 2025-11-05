 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre gagnent du terrain alors que les prix des métaux se stabilisent après quatre jours de baisse
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, alors que les prix du métal rouge se redressent après quatre sessions de baisse MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,2 % à 10 684,50 $ la tonne métrique

** Le métal, utilisé dans l'énergie et la construction, a perdu 5% depuis que les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre mondiale l'ont poussé à un niveau record de 11 200 $/tonne métrique il y a une semaine

** Les actions cotées aux États-Unis du géant minier mondial Rio Tinto RIO.N ont augmenté de 1,4 % et le groupe BHP BHP.N a gagné 2,3 %

** Les mineurs Southern Copper SCCO.N en hausse de 2,8% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,3%

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO et Ero Copper ERO.TO gagnent chacun 4,5% et Teck Resources TECKb.TO gagne 1%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
55,475 USD NYSE +1,88%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 600,50 USD LME -2,50%
ERO COPPER
29,350 CAD TSX +4,71%
FREEPORT MCMORAN
40,555 USD NYSE +2,91%
Gaz naturel
4,34 USD NYMEX +0,72%
HUDBAY MINERALS
21,900 CAD TSX +4,53%
Pétrole Brent
63,61 USD Ice Europ -1,15%
Pétrole WTI
59,73 USD Ice Europ -1,08%
RIO TINTO SP ADR
68,850 USD NYSE +1,43%
SOUTHERN COPPER
134,300 USD NYSE +2,71%
