Les mineurs de cuivre gagnent du terrain alors que le métal rouge atteint un niveau record

14 janvier - **Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les gains des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange

CMCU3 a augmenté de 0,4 % à 13 218 $ la tonne métrique, après avoir atteint un record de 13 407 $ plus tôt dans la session ** Les prix augmentent en raison de la demande persistante des fonds spéculatifs, mais certains investisseurs craignent que la reprise ne décourage l'achat industriel

** Les actions cotées en bourse aux États-Unis des géants miniers mondiaux: Rio Tinto RIO.N en hausse de 2,5 %; BHP Group BHP.N gagne 2,3 %

** Southern Copper SCCO.N gagne 2,6%; Freeport-McMoRan

FCX.N en légère hausse

** Les mineurs canadiens: Teck Resources TECKb.TO en hausse de 2,2%; Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 1,4%