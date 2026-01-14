 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre gagnent du terrain alors que le métal rouge atteint un niveau record
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - **Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les gains des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange

CMCU3 a augmenté de 0,4 % à 13 218 $ la tonne métrique, après avoir atteint un record de 13 407 $ plus tôt dans la session ** Les prix augmentent en raison de la demande persistante des fonds spéculatifs, mais certains investisseurs craignent que la reprise ne décourage l'achat industriel

** Les actions cotées en bourse aux États-Unis des géants miniers mondiaux: Rio Tinto RIO.N en hausse de 2,5 %; BHP Group BHP.N gagne 2,3 %

** Southern Copper SCCO.N gagne 2,6%; Freeport-McMoRan

FCX.N en légère hausse

** Les mineurs canadiens: Teck Resources TECKb.TO en hausse de 2,2%; Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 1,4%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
65,505 USD NYSE +2,38%
BHP GRP
27,995 EUR Tradegate +2,56%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 310,00 USD LME 0,00%
FREEPORT MCMORAN
59,640 USD NYSE +0,53%
Gaz naturel
3,42 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
31,710 CAD TSX +1,41%
Pétrole Brent
65,92 USD Ice Europ +0,70%
Pétrole WTI
61,46 USD Ice Europ +0,56%
RIO TINTO
84,590 EUR Tradegate +1,27%
RIO TINTO SP ADR
85,320 USD NYSE +2,06%
SOUTHERN COPPER
177,220 USD NYSE +1,61%
TECK RESOURCES RG-B
70,690 CAD TSX +2,24%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

