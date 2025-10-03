Les mineurs de cuivre gagnent du terrain alors que le métal rouge atteint son plus haut niveau depuis 16 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions de sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis augmentent avant la mise sur le marché, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,7 % à 10 565 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau depuis 16 mois et devrait connaître sa semaine la plus forte depuis six mois, les contraintes de l'offre et la faiblesse du dollar stimulant les prix

** Le géant minier mondial BHP Group BHP.N en hausse de 0,4%

** Les sociétés minières de cuivre Southern Copper SCCO.N gagne 1,2% et Freeport-McMoRan FCX.N est en hausse de 1,9%

** Séparément, la maison de courtage UBS relève FCX de "neutre" à "achat"; augmente le PT de 42,5 $ à 48 $

** Les sociétés minières canadiennes Teck Resources TECK.N augmente de 1,8 % et Hudbay Minerals HBM.N est en légère hausse