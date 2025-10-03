 Aller au contenu principal
CAC 40
8 061,40
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre gagnent du terrain alors que le métal rouge atteint son plus haut niveau depuis 16 mois
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions de sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis augmentent avant la mise sur le marché, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,7 % à 10 565 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau depuis 16 mois et devrait connaître sa semaine la plus forte depuis six mois, les contraintes de l'offre et la faiblesse du dollar stimulant les prix

** Le géant minier mondial BHP Group BHP.N en hausse de 0,4%

** Les sociétés minières de cuivre Southern Copper SCCO.N gagne 1,2% et Freeport-McMoRan FCX.N est en hausse de 1,9%

** Séparément, la maison de courtage UBS relève FCX de "neutre" à "achat"; augmente le PT de 42,5 $ à 48 $

** Les sociétés minières canadiennes Teck Resources TECK.N augmente de 1,8 % et Hudbay Minerals HBM.N est en légère hausse

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
55,800 USD NYSE +0,56%
BHP GRP
23,755 EUR Tradegate +0,04%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 455,00 USD LME +1,87%
FREEPORT MCMORAN
39,245 USD NYSE +1,04%
Gaz naturel
3,44 USD NYMEX +1,12%
HUDBAY MINERALS
21,640 CAD TSX +0,32%
HUDBAY MINERALS
15,550 USD NYSE +0,68%
Pétrole Brent
64,51 USD Ice Europ +0,30%
Pétrole WTI
60,93 USD Ice Europ +0,31%
SOUTHERN COPPER
128,090 USD NYSE +2,18%
TECK RESOURCES RG-B
43,660 USD NYSE +0,67%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

