Les mineurs de cuivre gagne en raison des attentes croissantes en matière de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis
05/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions des mineurs de cuivre gagnent, suivant la hausse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,6 % à 9 952 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre a augmenté alors que le dollar américain a fortement chuté après que les données cruciales sur l'emploi aient indiqué que la réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale plus tard dans le mois était probablement garantie

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N augmentent de 2,4 % et BHP Group

BHP.N gagne 1,2 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N augmentent de 2,2 % et Freeport-McMoRan FCX.N gagnent 1,3 %

** Les mineurs canadiens Teck Resources TECKb.TO augmentent de 1,9 % et Hudbay Minerals HBM.TO de 1,4 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
54,180 USD NYSE -2,42%
BHP GRP
23,055 EUR Tradegate -1,31%
CUIVRE (COPPER GRADE)
9 813,00 USD LME -0,61%
FREEPORT MCMORAN
45,760 USD NYSE -0,72%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HUDBAY MINERALS
17,390 CAD TSX +1,46%
Pétrole Brent
65,30 USD Ice Europ -2,36%
Pétrole WTI
61,72 USD Ice Europ -2,50%
RIO TINTO
4 675,250 GBX LSE +1,55%
RIO TINTO SP ADR
63,380 USD NYSE +1,45%
SOUTHERN COPPER
101,520 USD NYSE +0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

