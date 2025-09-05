Les mineurs de cuivre gagne en raison des attentes croissantes en matière de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions des mineurs de cuivre gagnent, suivant la hausse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,6 % à 9 952 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre a augmenté alors que le dollar américain a fortement chuté après que les données cruciales sur l'emploi aient indiqué que la réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale plus tard dans le mois était probablement garantie

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N augmentent de 2,4 % et BHP Group

BHP.N gagne 1,2 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N augmentent de 2,2 % et Freeport-McMoRan FCX.N gagnent 1,3 %

** Les mineurs canadiens Teck Resources TECKb.TO augmentent de 1,9 % et Hudbay Minerals HBM.TO de 1,4 %