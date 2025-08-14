Les mineurs de cuivre en baisse sur fond d'incertitude concernant les droits de douane et les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre chutent en début de marché, suivant le prix du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,3 % à 9 771 dollars la tonne métrique, après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de deux semaines, mardi à 9 865 dollars

** Le prix du cuivre a baissé , les investisseurs restant sur la touche dans l'attente d'éclaircissements sur une série de questions, notamment les tarifs douaniers, la guerre en Ukraine, la demande chinoise et les taux d'intérêt américains

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont chuté de 1,5 % et 1,2 %, respectivement

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N baissent chacun de moins de 1%

** Le mineur canadien Ero Copper ERO.TO ERO.N chute dans les mêmes proportions