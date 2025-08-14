 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 835,25
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre en baisse sur fond d'incertitude concernant les droits de douane et les taux d'intérêt
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre chutent en début de marché, suivant le prix du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,3 % à 9 771 dollars la tonne métrique, après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de deux semaines, mardi à 9 865 dollars

** Le prix du cuivre a baissé , les investisseurs restant sur la touche dans l'attente d'éclaircissements sur une série de questions, notamment les tarifs douaniers, la guerre en Ukraine, la demande chinoise et les taux d'intérêt américains

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont chuté de 1,5 % et 1,2 %, respectivement

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N baissent chacun de moins de 1%

** Le mineur canadien Ero Copper ERO.TO ERO.N chute dans les mêmes proportions

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
54,730 USD NYSE 0,00%
BHP GRP
23,110 EUR Tradegate -0,94%
COPPER GRADE
9 746,50 USD LME +0,88%
ERO COPPER
19,280 CAD TSX 0,00%
ERO COPPER
14,005 USD NYSE 0,00%
FREEPORT MCMORAN
42,715 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
65,93 USD Ice Europ +0,29%
Pétrole WTI
62,98 USD Ice Europ +0,41%
RIO TINTO
63,630 EUR Tradegate -3,68%
RIO TINTO SP ADR
63,565 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
99,500 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank