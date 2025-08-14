 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs de cuivre en baisse sur fond d'incertitude concernant les droits de douane et les taux d'intérêt
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 18:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

14 août - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant le prix du métal rouge

** Le prix de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,4 % à 9 766 dollars la tonne métrique, après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de deux semaines, mardi à 9 865 dollars

** Le prix du cuivre a baissé en raison de la fermeté du dollar américain et du fait que les investisseurs sont restés sur la touche dans l'attente de clarté sur une série de questions, y compris les tarifs douaniers, la guerre en Ukraine, la demande chinoise et les taux d'intérêt américains

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont baissé respectivement de 2,1 % et de 2 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 3 % et 2 %, respectivement

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO en baisse de 3,2 %, Ero Copper ERO.TO en baisse de 1 % et Teck Resources

TECKb.TO en baisse de 2 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
53,589 USD NYSE -2,08%
BHP GRP
23,065 EUR Tradegate -1,14%
COPPER GRADE
9 746,50 USD LME +0,88%
ERO COPPER
19,000 CAD TSX -1,45%
FREEPORT MCMORAN
41,890 USD NYSE -1,93%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HUDBAY MINERALS
15,145 CAD TSX -2,79%
Pétrole Brent
66,56 USD Ice Europ +1,25%
Pétrole WTI
63,63 USD Ice Europ +1,45%
RIO TINTO
63,510 EUR Tradegate -3,86%
RIO TINTO SP ADR
62,171 USD NYSE -2,19%
SOUTHERN COPPER
96,940 USD NYSE -2,57%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

