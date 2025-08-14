Les mineurs de cuivre en baisse sur fond d'incertitude concernant les droits de douane et les taux d'intérêt

(Mises à jour)

14 août - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant le prix du métal rouge

** Le prix de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,4 % à 9 766 dollars la tonne métrique, après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de deux semaines, mardi à 9 865 dollars

** Le prix du cuivre a baissé en raison de la fermeté du dollar américain et du fait que les investisseurs sont restés sur la touche dans l'attente de clarté sur une série de questions, y compris les tarifs douaniers, la guerre en Ukraine, la demande chinoise et les taux d'intérêt américains

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont baissé respectivement de 2,1 % et de 2 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 3 % et 2 %, respectivement

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO en baisse de 3,2 %, Ero Copper ERO.TO en baisse de 1 % et Teck Resources

TECKb.TO en baisse de 2 %