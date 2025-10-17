 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre en baisse, les prix du métal rouge chutant en raison des craintes concernant le crédit aux États-Unis
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux Etats-Unis chutent en début de marché, suivant le prix du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1,7 % à 10 466 $/tonne métrique, après avoir chuté de 2 % à 10 430 $/tonne métrique, son niveau le plus bas depuis le 10 octobre

** Le métal a atteint un sommet de 16 mois de 11 000 $/tonne métrique le 9 octobre ** Le prix du cuivre est tombé à son plus bas niveau en une semaine et se dirigeait vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, suivant la chute des stocks financiers mondiaux alors que les signes de stress de crédit dans les banques régionales américaines ont ébranlé les marchés

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont chacun baissé de près de 1%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N perdent 2,4 % et Freeport-McMoRan FCX.N perd 1,5 %

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N perdent 4,2 % et Ero Copper ERO.TO ERO.N perd 1,7 %

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

