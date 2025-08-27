 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 753,50
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre chutent, la hausse du dollar américain pesant sur les prix du métal
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant la baisse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,9 % à 9 750 $/tonne métrique

** Les prix ont été affectés par la hausse du dollar, l'augmentation des stocks et les inquiétudes concernant la demande en Chine - le principal consommateur de métaux

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N , cotées aux États-Unis, ont chacune légèrement baissé

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 1,8 % et 0,8 %, respectivement

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO en baisse de 1,5 %, Ero Copper ERO.TO en baisse de 1,1 % et Teck Resources TECKb.TO en baisse de 2 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
55,615 USD NYSE -0,04%
BHP GRP
23,855 EUR Tradegate +0,44%
COPPER GRADE
9 707,50 USD LME +0,67%
ERO COPPER
19,870 CAD TSX -1,49%
FREEPORT MCMORAN
43,805 USD NYSE -1,21%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HUDBAY MINERALS
15,915 CAD TSX -2,00%
Pétrole Brent
67,72 USD Ice Europ +0,70%
Pétrole WTI
63,86 USD Ice Europ +0,87%
RIO TINTO
4 563,000 GBX LSE -0,31%
RIO TINTO SP ADR
61,895 USD NYSE -0,09%
SOUTHERN COPPER
96,000 USD NYSE -1,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

