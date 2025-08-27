Les mineurs de cuivre chutent, la hausse du dollar américain pesant sur les prix du métal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant la baisse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,9 % à 9 750 $/tonne métrique

** Les prix ont été affectés par la hausse du dollar, l'augmentation des stocks et les inquiétudes concernant la demande en Chine - le principal consommateur de métaux

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N , cotées aux États-Unis, ont chacune légèrement baissé

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 1,8 % et 0,8 %, respectivement

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO en baisse de 1,5 %, Ero Copper ERO.TO en baisse de 1,1 % et Teck Resources TECKb.TO en baisse de 2 %