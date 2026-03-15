Le pape renouvelle son appel à la paix au Moyen-Orient

Le pape Léon XIV lors de sa prière hebdomadaire de l'Angélus au Vatican, le 15 mars 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV a renouvelé dimanche son appel à la paix au Moyen-Orient, demandant la fin de la guerre et la reprise du dialogue.

"Chers frères et soeurs, depuis deux semaines, les peuples du Moyen-Orient subissent les violences atroces de la guerre", a déclaré le souverain pontife américain lors de sa prière hebdomadaire de l'Angélus au Vatican.

"Je réitère ma solidarité avec tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans les attaques qui ont frappé des écoles, des hôpitaux et des zones résidentielles", a-t-il lancé.

La pape a souligné que la situation au Liban était particulièrement préoccupante.

"Au nom des chrétiens du Moyen-Orient et de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté, je m'adresse à ceux qui portent la responsabilité de ce conflit. Cessez le feu! Que les voies du dialogue soient rouvertes!", a-t-il lancé.

"La violence ne peut jamais mener à la justice, à la stabilité et à la paix que les gens attendent", a encore affirmé le pape.