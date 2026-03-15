 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le pape renouvelle son appel à la paix au Moyen-Orient
information fournie par AFP 15/03/2026 à 12:53

Le pape Léon XIV lors de sa prière hebdomadaire de l'Angélus au Vatican, le 15 mars 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV lors de sa prière hebdomadaire de l'Angélus au Vatican, le 15 mars 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV a renouvelé dimanche son appel à la paix au Moyen-Orient, demandant la fin de la guerre et la reprise du dialogue.

"Chers frères et soeurs, depuis deux semaines, les peuples du Moyen-Orient subissent les violences atroces de la guerre", a déclaré le souverain pontife américain lors de sa prière hebdomadaire de l'Angélus au Vatican.

"Je réitère ma solidarité avec tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans les attaques qui ont frappé des écoles, des hôpitaux et des zones résidentielles", a-t-il lancé.

La pape a souligné que la situation au Liban était particulièrement préoccupante.

"Au nom des chrétiens du Moyen-Orient et de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté, je m'adresse à ceux qui portent la responsabilité de ce conflit. Cessez le feu! Que les voies du dialogue soient rouvertes!", a-t-il lancé.

"La violence ne peut jamais mener à la justice, à la stabilité et à la paix que les gens attendent", a encore affirmé le pape.

Proche orient
Guerre en Iran
Pape Leon XIV
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank