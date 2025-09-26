Les mineurs de cuivre chutent, la demande de métal rouge étant affectée par le rallye de Grasberg

(Mises à jour)

26 septembre - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant les prix du métal rouge

** L'indice de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,7 % à 10 190 dollars la tonne métrique

** Les prix du cuivre chutent alors que la hausse de cette semaine - déclenchée par un accident à Grasberg, la deuxième plus grande mine du monde - a affecté la demande

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N ont baissé de 1,1 %, et BHP Group

BHP.N a chuté de 1,5 %

** Le mineur de cuivre Southern Copper SCCO.N en baisse d'environ 1 %

** Les mineurs canadiens Teck Resources TECKb.TO en baisse marginale et Ero Copper ERO.TO en baisse de 1 %