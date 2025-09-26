 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs de cuivre chutent, la demande de métal rouge étant affectée par le rallye de Grasberg
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 septembre - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant les prix du métal rouge

** L'indice de référence du cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,7 % à 10 190 dollars la tonne métrique

** Les prix du cuivre chutent alors que la hausse de cette semaine - déclenchée par un accident à Grasberg, la deuxième plus grande mine du monde - a affecté la demande

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N ont baissé de 1,1 %, et BHP Group

BHP.N a chuté de 1,5 %

** Le mineur de cuivre Southern Copper SCCO.N en baisse d'environ 1 %

** Les mineurs canadiens Teck Resources TECKb.TO en baisse marginale et Ero Copper ERO.TO en baisse de 1 %

BHP GROUP SP ADR
54,725 USD NYSE -1,73%
BHP GRP
23,490 EUR Tradegate -1,36%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 312,00 USD LME +4,56%
ERO COPPER
25,170 CAD TSX -1,68%
FREEPORT MCMORAN
36,065 USD NYSE +2,28%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX -1,46%
HUDBAY MINERALS
19,470 CAD TSX 0,00%
Pétrole Brent
70,36 USD Ice Europ +1,03%
Pétrole WTI
66,04 USD Ice Europ +1,23%
RIO TINTO
4 824,500 GBX LSE -1,86%
RIO TINTO SP ADR
64,670 USD NYSE -1,18%
SOUTHERN COPPER
117,600 USD NYSE -0,35%
