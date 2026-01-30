 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1,3 % à 13 440 $ la tonne métrique ** Les prix baissent en raison d'un dollar plus fort et d'une prise de bénéfices alors que certains investisseurs bloquent leurs gains après le record de la séance précédente

MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont tous deux baissé de 2,2 %

** Southern Copper SCCO.N perd 3,3%; Freeport-McMoRan

FCX.N chute de ~6%

** Teck Resources du Canada TECKb.TO baisse de 4,2 %; Hudbay Minerals HBM.TO plonge de 6,3 %; Ero Copper ERO.TO chute de ~6 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
70,415 USD NYSE -2,43%
BHP GRP
29,745 EUR Tradegate -0,87%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 844,00 USD LME +6,54%
ERO COPPER
47,660 CAD TSX -6,93%
FREEPORT MCMORAN
60,670 USD NYSE -6,80%
Gaz naturel
3,92 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
33,740 CAD TSX -6,95%
Pétrole Brent
70,75 USD Ice Europ -0,16%
Pétrole WTI
65,54 USD Ice Europ -0,08%
RIO TINTO
6 750,000 GBX LSE -1,45%
RIO TINTO SP ADR
92,710 USD NYSE -2,54%
SOUTHERN COPPER
199,130 USD NYSE -4,23%
TECK RESOURCES RG-B
75,020 CAD TSX -4,64%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
