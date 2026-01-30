Les mineurs de cuivre chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices

30 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1,3 % à 13 440 $ la tonne métrique ** Les prix baissent en raison d'un dollar plus fort et d'une prise de bénéfices alors que certains investisseurs bloquent leurs gains après le record de la séance précédente

MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont tous deux baissé de 2,2 %

** Southern Copper SCCO.N perd 3,3%; Freeport-McMoRan

FCX.N chute de ~6%

** Teck Resources du Canada TECKb.TO baisse de 4,2 %; Hudbay Minerals HBM.TO plonge de 6,3 %; Ero Copper ERO.TO chute de ~6 %