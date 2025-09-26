Les mineurs de cuivre chutent alors que le bond des prix lié à Grasberg pèse sur la demande de métal rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre chutent en début de marché, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,6 % à 10 202,50 $ la tonne métrique

** Les prix du cuivre chutent alors que la forte hausse de cette semaine - déclenchée par un accident à Grasberg, la deuxième plus grande mine du monde - a pesé sur la demande

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en baisse de 1,3%, et BHP Group BHP.N en baisse de 1,5%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N en baisse marginale et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de ~1%

** Le mineur canadien Teck Resources TECKb.TO en baisse marginale