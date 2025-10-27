Les mineurs de cuivre augmentent, le métal atteignant son plus haut niveau depuis 17 mois en raison de l'optimisme suscité par l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine

27 octobre - ** Les actions des mineurs de cuivre gagnent, suivant la hausse des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,4 % à 11 011 $ la tonne métrique, après avoir atteint 11 094 $ la tonne, son plus haut niveau depuis le 20 mai de l'année dernière

** Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau depuis 17 mois grâce aux signes d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et aux espoirs d'une demande plus forte

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N cotées aux États-Unis ont augmenté de 0,8 % et de 1,4 % respectivement

** Le mineur de cuivre Southern Copper SCCO.N gagne 1,2%

** Les mineurs canadiens Ero Copper ERO.TO et Teck Resources TECKb.TO sont tous deux en légère hausse