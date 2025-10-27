 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre augmentent, le métal atteignant son plus haut niveau depuis 17 mois en raison de l'optimisme suscité par l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions des mineurs de cuivre gagnent, suivant la hausse des prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,4 % à 11 011 $ la tonne métrique, après avoir atteint 11 094 $ la tonne, son plus haut niveau depuis le 20 mai de l'année dernière

** Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau depuis 17 mois grâce aux signes d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et aux espoirs d'une demande plus forte

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N cotées aux États-Unis ont augmenté de 0,8 % et de 1,4 % respectivement

** Le mineur de cuivre Southern Copper SCCO.N gagne 1,2%

** Les mineurs canadiens Ero Copper ERO.TO et Teck Resources TECKb.TO sont tous deux en légère hausse

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
56,340 USD NYSE +1,29%
BHP GRP
24,355 EUR Tradegate +1,99%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 807,00 USD LME +0,09%
ERO COPPER
28,410 CAD TSX -2,37%
FREEPORT MCMORAN
40,890 USD NYSE -1,14%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,99%
Pétrole Brent
65,95 USD Ice Europ +0,40%
Pétrole WTI
61,63 USD Ice Europ +0,46%
RIO TINTO
5 324,000 GBX LSE -0,02%
RIO TINTO SP ADR
71,110 USD NYSE +0,79%
SOUTHERN COPPER
131,295 USD NYSE +1,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

