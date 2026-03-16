Mouvements en dents de scie sur les marchés

Hebdo des marchés

Atténuation des pressions inflationnistes sur les services aux États-Unis, recul des industries allemandes à forte intensité énergétique, réponse de l'Asie à la crise énergétique… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

L'impact de la crise au Moyen-Orient sur les actions dans toutes les zones géographiques reflète la sensibilité des économies à la hausse des prix de l'énergie et le regain d'inquiétudes concernant l'inflation. Dans certains cas, cela se traduit par un recul des marchés qui avaient affiché de solides performances cette année. Alors que les actifs américains (y compris le dollar) ont fait preuve d'une plus grande résilience durant cet épisode, les vulnérabilités liées aux segments coûteux de l'intelligence artificielle (IA) et à l'important déficit budgétaire américain persistent. En revanche, les marchés émergents d'Asie et d'Europe ont fortement reculé, compte tenu de la dépendance de ces régions vis-à-vis des importations d'énergie. Malgré cette volatilité, ces marchés ont surperformé depuis le début de l'année, l'Amérique latine affichant les meilleures performances.

Ces mouvements confirment la nécessité de maintenir une approche diversifiée (1) à l'échelle mondiale, tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents, car cela contribue à la résilience des rendements à long terme. L'ampleur et la durée des perturbations dans le détroit d'Ormuz est également un facteur clé.

(1) La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre le pertes

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