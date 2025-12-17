 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre augmentent en raison des inquiétudes concernant l'offre, malgré des données mitigées sur l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 12:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés en bourse aux États-Unis augmentent en début de marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,1 % à 11 725,50 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre augmente alors que les traders et les investisseurs prennent en compte les préoccupations de l'offre face aux données mitigées du marché du travail américain

MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N grimpe de 1,1% et BHP Group BHP.N augmente légèrement

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,5% et Freeport-McMoRan < FCX.N> en hausse de 1,2%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N gagne 2,2%, Teck Resources TECKb.TO TECK.N gagne ~4% et Ero Copper ERO.TO

ERO.N gagne 1%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
58,620 USD NYSE -0,96%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 636,00 USD LME -1,18%
ERO COPPER
34,460 CAD TSX -0,55%
ERO COPPER
25,040 USD NYSE -0,52%
FREEPORT MCMORAN
47,550 USD NYSE +0,07%
Gaz naturel
3,89 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
25,540 CAD TSX -1,62%
HUDBAY MINERALS
18,580 USD NYSE -1,43%
Pétrole Brent
60,16 USD Ice Europ +2,24%
Pétrole WTI
56,45 USD Ice Europ +2,25%
RIO TINTO SP ADR
75,995 USD NYSE +0,24%
SOUTHERN COPPER
140,250 USD NYSE -2,47%
TECK RESOURCES RG-B
59,360 CAD TSX +0,10%
TECK RESOURCES RG-B
43,165 USD NYSE +0,24%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
