Les mineurs de cuivre augmentent en raison des inquiétudes concernant l'offre, malgré des données mitigées sur l'emploi aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés en bourse aux États-Unis augmentent en début de marché, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,1 % à 11 725,50 $ la tonne métrique

** Le prix du cuivre augmente alors que les traders et les investisseurs prennent en compte les préoccupations de l'offre face aux données mitigées du marché du travail américain

MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N grimpe de 1,1% et BHP Group BHP.N augmente légèrement

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,5% et Freeport-McMoRan < FCX.N> en hausse de 1,2%

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N gagne 2,2%, Teck Resources TECKb.TO TECK.N gagne ~4% et Ero Copper ERO.TO

ERO.N gagne 1%