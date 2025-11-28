Les mineurs de cuivre augmentent alors que les prix du métal rouge atteignent un niveau record en raison de la baisse du dollar et de la diminution de l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge MET/
** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 2,5 % à 11 201,50 $ la tonne métrique ** Le prix du cuivre a atteint un niveau record , stimulé par un dollar plus faible et par les inquiétudes concernant la baisse de l'offre des principaux mineurs de cuivre au Chili et des fonderies en Chine, le plus grand consommateur de métal au monde
** Un dollar plus faible rend les métaux libellés en dollars plus abordables pour les détenteurs d'autres devises
** Les mineurs Southern Copper SCCO.N en hausse de 1,5% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,3%
** Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de ~2%, Ero Copper
ERO.TO en hausse de 4,4% et Teck Resources TECKb.TO en hausse marginale
