Les mineurs de cuivre augmentent alors que le métal rouge atteint un niveau record de plus de 14 000 dollars
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a bondi de 10,1 % pour atteindre un niveau record de 14 410,50 dollars la tonne métrique ** Les prix augmentent alors que les spéculateurs poursuivent leurs achats, encouragés par les attentes d'une forte demande et soutenus par la faiblesse du dollar et les inquiétudes géopolitiques MET/ ** Le dollar américain =USD s'est stabilisé après que la Réserve fédérale ait laissé les taux d'intérêt inchangés mercredi, mais il est resté proche de ses plus bas niveaux récents

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N augmentent respectivement de 3,1% et 4,1%

** Les actions des sociétés minières Southern Copper

SCCO.N augmentent de 6,3 %, Freeport-McMoRan FCX.N d'environ 5 %

** Pendant ce temps, Teck Resources TECKb.TO augmente de 4,1%, Hudbay Minerals HBM.TO augmente de 2,2% et Ero Copper

ERO.TO augmente de 7,4%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
73,410 USD NYSE +3,45%
BHP GRP
30,235 EUR Tradegate +1,78%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 994,00 USD LME +0,11%
ERO COPPER
52,170 CAD TSX +6,62%
FREEPORT MCMORAN
66,615 USD NYSE +4,71%
Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
37,060 CAD TSX +0,98%
Pétrole Brent
71,16 USD Ice Europ +3,52%
Pétrole WTI
65,75 USD Ice Europ +3,51%
RIO TINTO
6 950,500 GBX LSE +2,96%
RIO TINTO SP ADR
96,060 USD NYSE +2,89%
SOUTHERN COPPER
210,340 USD NYSE +6,11%
TECK RESOURCES RG-B
80,180 CAD TSX +3,98%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

