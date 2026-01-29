Les mineurs de cuivre augmentent alors que le métal rouge atteint un niveau record de plus de 14 000 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 janvier - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a bondi de 10,1 % pour atteindre un niveau record de 14 410,50 dollars la tonne métrique ** Les prix augmentent alors que les spéculateurs poursuivent leurs achats, encouragés par les attentes d'une forte demande et soutenus par la faiblesse du dollar et les inquiétudes géopolitiques MET/ ** Le dollar américain =USD s'est stabilisé après que la Réserve fédérale ait laissé les taux d'intérêt inchangés mercredi, mais il est resté proche de ses plus bas niveaux récents

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N augmentent respectivement de 3,1% et 4,1%

** Les actions des sociétés minières Southern Copper

SCCO.N augmentent de 6,3 %, Freeport-McMoRan FCX.N d'environ 5 %

** Pendant ce temps, Teck Resources TECKb.TO augmente de 4,1%, Hudbay Minerals HBM.TO augmente de 2,2% et Ero Copper

ERO.TO augmente de 7,4%