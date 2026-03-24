Les mineurs de cuivre à la baisse après que l'Iran a nié avoir eu des discussions pour mettre fin à la guerre et a attaqué Israël

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1,4 % à 11 991,50 $ la tonne métrique

** Les prix du cuivre chutent après que l'Iran ait nié avoir des discussions avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et ait lancé de nouvelles attaques de missiles sur Israël

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N chutent respectivement de 1,3% et 1,2%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse marginale et 1,2%, respectivement

** Hudbay Minerals HBM.TO , HBM.N glisse de 4,3%, Ero Copper ERO.TO , ERO.N baisse de 1,2% et Teck Resources

TECKb.TO , TECK.N chute de 2,6%