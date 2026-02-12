Les mineurs de charbon montent après que Trump a ordonné au ministère de l'Énergie d'octroyer des fonds aux centrales à charbon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 février - ** Les actions des mineurs de charbon américains augmentent avant le marché
** Le président Donald Trump a ordonné mercredi soir au Département de la défense d'acheter de l'électricité provenant de centrales thermiques au charbon, dans le cadre de son dernier effort pour stimuler le secteur du charbon
** Le Pentagone doit conclure des accords d'achat d'électricité auprès de centrales à charbon pour un montant non spécifié
** Donald Trump a déclaré que le ministère de l'énergie fournirait 175 millions de dollars à six centrales à charbon du Kentucky, de Caroline du Nord, de l'Ohio, de Virginie et de Virginie-Occidentale pour les moderniser
** Peabody Energy BTU.N augmente de 5,4 % et Hallador Energy HNRG.O progresse légèrement
** Warrior Met Coal HCC.N en hausse de 2,3%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer