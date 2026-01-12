Les mineurs d'or s'envolent alors que le lingot atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 janvier - ** Les actions des mineurs d'or grimpent alors que le métal précieux franchit pour la première fois la barre des 4 600 dollars l'once

** L'or au comptant XAU= a atteint un niveau record de 4 621,85 dollars l'once GOL/

** Les prix ont atteint un niveau record alors que les investisseurs s'emparent des valeurs refuges après que l'incertitude se soit aggravée à propos d'une enquête criminelle de l'administration Trump sur le président de la Réserve fédérale Jerome Powell

** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N en hausse de 4% tandis que Barrick Mining ABX.TO grimpe de 3,3%

** Mineurs canadiens: Agnico Eagle Mining AEM.TO gagne 3,8 % et Kinross Gold K.TO gagne 4,9 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Harmony Gold HMY.N bondissent de 10,4 % et AngloGold Ashanti AU.N grimpe de 6,6 %

** L'argent au comptant XAG= atteint également un niveau record à 85,69 dollars l'once