Les mineurs d'or s'envolent alors que le lingot atteint un niveau record
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 janvier - ** Les actions des mineurs d'or grimpent alors que le métal précieux franchit pour la première fois la barre des 4 600 dollars l'once

** L'or au comptant XAU= a atteint un niveau record de 4 621,85 dollars l'once GOL/

** Les prix ont atteint un niveau record alors que les investisseurs s'emparent des valeurs refuges après que l'incertitude se soit aggravée à propos d'une enquête criminelle de l'administration Trump sur le président de la Réserve fédérale Jerome Powell

** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N en hausse de 4% tandis que Barrick Mining ABX.TO grimpe de 3,3%

** Mineurs canadiens: Agnico Eagle Mining AEM.TO gagne 3,8 % et Kinross Gold K.TO gagne 4,9 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Harmony Gold HMY.N bondissent de 10,4 % et AngloGold Ashanti AU.N grimpe de 6,6 %

** L'argent au comptant XAG= atteint également un niveau record à 85,69 dollars l'once

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
273,450 CAD TSX +2,84%
ANGLOGOLD ASH
98,080 USD NYSE +6,29%
Argent
85,96 USD Six - Forex 1 +7,56%
BARRICK MINING
68,600 CAD TSX +3,13%
HARMONY GOLD MIN
19,150 EUR Tradegate +6,98%
HARMONY GOLD SP ADR
22,640 USD NYSE +9,40%
KINROSS GOLD
45,470 CAD TSX +4,65%
NEWMONT
113,260 USD NYSE +3,91%
Or
4 617,61 USD Six - Forex 1 +2,39%
