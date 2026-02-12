Les mineurs d'or s'effondrent alors que le métal est en baisse suite à la publication de données solides sur l'emploi aux États-Unis

(Mises à jour)

12 février - ** Les actions des mineurs d'or sonten baisse, suivant la chute des prix du métal jaune GOL/

** L'or au comptant XAU= étend sa chute, dernière baisse de plus de 3 % à 4 913,69 $ l'once

** Le prix de l'or a chuté alors que les données sur l'emploi aux Etats-Unis, qui ont réduit les espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale à court terme, ont compensé la demande de valeurs refuges suscitée par les tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et l'Iran

** Les mineurs Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO

B.N ont tous deux baissé de ~4%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFIJ.J GFI.N en baissede ~5%, Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N en baisse de ~6% et Harmony Gold HARJ.J HMY.N en baisse de 5%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO chutent respectivement de ~3% et 4,2%