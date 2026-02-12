 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or s'effondrent alors que le métal est en baisse suite à la publication de données solides sur l'emploi aux États-Unis
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 17:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 février - ** Les actions des mineurs d'or sonten baisse, suivant la chute des prix du métal jaune GOL/

** L'or au comptant XAU= étend sa chute, dernière baisse de plus de 3 % à 4 913,69 $ l'once

** Le prix de l'or a chuté alors que les données sur l'emploi aux Etats-Unis, qui ont réduit les espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale à court terme, ont compensé la demande de valeurs refuges suscitée par les tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et l'Iran

** Les mineurs Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO

B.N ont tous deux baissé de ~4%

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFIJ.J GFI.N en baissede ~5%, Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N en baisse de ~6% et Harmony Gold HARJ.J HMY.N en baisse de 5%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO chutent respectivement de ~3% et 4,2%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
287,700 CAD TSX -2,36%
BARRICK MINING
62,820 CAD TSX -3,04%
GOLD FIELDS
46,000 EUR Tradegate -3,36%
GOLD FIELDS SP ADR
54,210 USD NYSE -5,37%
HARMONY GOLD MIN
17,500 EUR Tradegate -3,58%
HARMONY GOLD SP ADR
20,535 USD NYSE -5,08%
KINROSS GOLD
45,250 CAD TSX -4,39%
NEWMONT
119,630 USD NYSE -3,97%
Or
4 960,33 USD Six - Forex 1 -2,45%
SIBANYE SP ADR
16,490 USD NYSE -6,01%
SIBANYE STILLW
3,490 EUR Tradegate -6,18%
SIBANYE STILLW
4,3800 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

