Les mineurs d'or reculent alors que les fortes données sur l'emploi aux États-Unis pèsent sur les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis chutent dans les échanges de pré-marché, suivant des prix plus faibles GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,3 % à 5 064,29 $ l'once

** Le prix de l'or baisse après que les données sur l'emploi américain de janvier, inattendues, aient réduit les espoirs de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à court terme

** Les mineurs Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO

B.N ont baissé d'environ 1 % chacun

** Le mineur sud-africain Gold Fields GFIJ.J GFI.N baisse de 1%, Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N baisse de ~1%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N glisse marginalement

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N est en baisse de ~1%