Les mineurs d'or reculent alors que les fortes données sur l'emploi aux États-Unis pèsent sur les prix
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 11:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis chutent dans les échanges de pré-marché, suivant des prix plus faibles GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 0,3 % à 5 064,29 $ l'once

** Le prix de l'or baisse après que les données sur l'emploi américain de janvier, inattendues, aient réduit les espoirs de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale à court terme

** Les mineurs Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO

B.N ont baissé d'environ 1 % chacun

** Le mineur sud-africain Gold Fields GFIJ.J GFI.N baisse de 1%, Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N baisse de ~1%, Harmony Gold HARJ.J HMY.N glisse marginalement

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N est en baisse de ~1%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
294,650 CAD TSX +2,58%
AGNICO EAGLE MIN
217,170 USD NYSE +2,45%
BARRICK MINING
64,790 CAD TSX +1,65%
GOLD FIELDS
47,400 EUR Tradegate -0,42%
GOLD FIELDS SP ADR
57,285 USD NYSE +2,62%
HARMONY GOLD MIN
18,250 EUR Tradegate +0,55%
HARMONY GOLD SP ADR
21,635 USD NYSE +1,64%
KINROSS GOLD
47,330 CAD TSX +1,78%
NEWMONT
124,580 USD NYSE +2,53%
Or
5 063,79 USD Six - Forex 1 -0,41%
SIBANYE SP ADR
17,545 USD NYSE +4,50%
SIBANYE STILLW
3,710 EUR Tradegate -0,27%
SIBANYE STILLW
4,3800 USD OTCBB +13,18%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
