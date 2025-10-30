Les mineurs d'or progressent alors que le prix du lingot augmente suite à la baisse des taux de la Fed ; les discussions commerciales États-Unis-Chine en point de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 1,6 % à 3 991,62 $ l'once, après avoir augmenté de près de 2 % plus tôt dans la séance

** Le prix de l'or augmente , soutenu par une réduction des taux de la Fed et l'incertitude sur l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N augmentent de 3,1% et Barrick Mining ABX.TO de 2,1%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N augmentent de 1,6 % à 2,1 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO et Kinross Gold K.TO progressent respectivement de 3,4% et 2,2%