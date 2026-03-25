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Les mineurs d'or progressent alors que la baisse du pétrole atténue les craintes d'inflation et de taux d'intérêt élevés
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières aurifères américaines sont en hausse avant le marché, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,6% à 4.545,34 dollars l'once

** Les prix augmentent , soutenus par un dollar plus faible et une baisse des prix du pétrole qui atténue les inquiétudes concernant les pressions inflationnistes et les taux d'intérêt mondiaux plus élevés, même si les signaux contradictoires des États-Unis et de l'Iran pour mettre fin à la guerre maintiennent les investisseurs sur le qui-vive

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N ont progressé respectivement de 4,4 % et 4,3 %

** Les mineurs sud-africains: Harmony Gold HMY.N , Gold Fields GFI.N et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 6,8%, 6,5% et 4,3%, respectivement

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N augmentent de 4,5% et Kinross Gold K.TO , KGC.N gagnent 4,9%

Inflation
Pétrole et parapétrolier

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AGNICO EAGLE MIN
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KINROSS GOLD
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