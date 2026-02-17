 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or plongent alors que les prix de l'or sont en baisse
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 16:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 février - ** Les actions des mineurs d'or sont en baisse, suivant le déclin des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en baisse de 1,9 % à4 896,09 $ l'once

** Le prix de l'or a chuté alors que les signes de progrès dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran ont poussé les investisseurs à se détourner des valeurs refuges, tandis que le renforcement du dollar américain a accentué la pression à la vente

** L'indice du dollar américain .DXY a augmenté de 0,5 % par rapport à un panier de devises, rendant les lingots libellés dans cette devise plus chers pour les acheteurs étrangers USD/

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO chutent respectivement de 5,5 % et de 4,4 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N , cotées aux États-Unis, perdent entre 5,6 % et 8,9 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO chutent de 2,5 % et Kinross Gold K.TO de 4,5 %

Cryptoactif

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
284,120 CAD TSX -3,71%
ANGLOGOLD ASH
103,860 USD NYSE -5,49%
BARRICK MINING
61,900 CAD TSX -5,24%
GOLD FIELDS
42,700 EUR Tradegate -7,17%
GOLD FIELDS SP ADR
50,815 USD NYSE -7,02%
HARMONY GOLD MIN
16,550 EUR Tradegate -4,89%
HARMONY GOLD SP ADR
19,420 USD NYSE -7,50%
KINROSS GOLD
44,570 CAD TSX -4,91%
NEWMONT
118,890 USD NYSE -5,51%
Or
4 879,95 USD Six - Forex 1 -2,25%
SIBANYE SP ADR
15,765 USD NYSE -8,42%
SIBANYE STILLW
3,390 EUR Tradegate -1,17%
SIBANYE STILLW
4,3800 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
