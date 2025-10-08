 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot franchit la barre des 4 000 dollars l'once dans un rallye record
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 11:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

8 octobre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis augmentent dans les échanges de pré-marché alors que les prix de l'or dépassent le niveau de 4.000 dollars l'once pour atteindre un niveau record

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,3 % à 4 036,91 $ l'once GOL/

** Malgré le fait que les marchés boursiers aient atteint de nouveaux sommets dans le monde entier ces dernières semaines, il semble que certains investisseurs cherchent une valeur refuge et poursuivent l'or toujours plus haut pour l'instant", a déclaré Steve Clayton, responsable des fonds d'actions, Hargreaves Lansdown

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N augmentent respectivement d'environ 2 % et 2,6 %

** Les actions des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de 3,7 %, AngloGold Ashanti AU.N de 3,5 % et Harmony Gold HMY.N de ~3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold KGC.N gagnent respectivement 1,5% et 2,1%; Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N gagne ~4%

** L'or au comptant est en hausse d'environ 54% depuis le début de l'année

** Nous assistons au plus grand rallye de l'or depuis les années 1970, avec un doublement du prix en deux ans" - John Reade, stratège de marché senior, EMEA au World Gold Council

