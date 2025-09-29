 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot franchit la barre des 3 800 dollars l'once en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

29 septembre - ** Les actions des mineurs d'or grimpent dans les échanges pré-marché après que le métal précieux ait dépassé les 3.800 dollars l'once pour la première fois

** L' or au comptant XAU= a bondi de 1,6% à 3 820,96 $ l'once à 1332 GMT, après avoir atteint un record de 3 831,19 $ plus tôt dans la session, la demande pour le lingot ayant augmenté en raison des attentes de réductions des taux d'intérêt américains et des préoccupations concernant une fermeture potentielle du gouvernement GOL/

** Le principal exploitant de mines d'or, Barrick Mining

ABX.TO , est en légère hausse

** Séparément, NEM et ABX ont annoncé le départ de leurs directeurs généraux

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO et Agnico Eagle Mines AEM.TO augmentent respectivement de 1,5% et 2%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines AngloGold Ashanti AU.N augmentent légèrement, Gold Fields GFI.N augmente de 1,6 %, Harmony Gold HMY.N augmente de 1 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
232,340 CAD TSX +1,97%
ANGLOGOLD ASH
69,010 USD NYSE +1,02%
BARRICK MINING
48,040 CAD TSX -0,04%
GOLD FIELDS SP ADR
41,520 USD NYSE +1,68%
HARMONY GOLD SP ADR
18,335 USD NYSE +1,13%
KINROSS GOLD
34,030 CAD TSX +1,34%
NEWMONT
84,100 USD NYSE -1,33%
Or
3 826,28 USD Six - Forex 1 +1,69%
