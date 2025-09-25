 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'or gagnent en raison de la ruée vers les valeurs refuges, les données économiques américaines sont au centre de l'attention
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent avant le marché, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,5 % à 3 756,02 $ l'once, après avoir atteint un record de 3 790,82 $ l'once mardi

** Le prix de l'or augmente grâce à la demande de valeurs refuges alimentée par les tensions géopolitiques et économiques, alors que les investisseurs attendent les données économiques américaines pour les indices de la politique de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N gagnent respectivement 1,5 % et 1,7 %

** Les mineurs sud-africains AngloGold Ashanti AU.N gagnent marginalement, Harmony Gold HMY.N augmente de ~1 % et Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 3,9 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N augmentent tous deux d'environ 1,7 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
219,580 CAD TSX -2,30%
AGNICO EAGLE MIN
157,930 USD NYSE -2,75%
ANGLOGOLD ASH
66,630 USD NYSE -4,01%
BARRICK MINING
46,700 CAD TSX -2,30%
GOLD FIELDS
34,200 EUR Tradegate -0,87%
HARMONY GOLD MIN
14,850 EUR Tradegate -0,67%
HARMONY GOLD SP ADR
17,255 USD NYSE -4,51%
KINROSS GOLD
32,370 CAD TSX -4,43%
KINROSS GOLD
23,285 USD NYSE -4,86%
NEWMONT
83,430 USD NYSE -1,49%
Or
3 744,54 USD Six - Forex 1 +0,22%
SIBANYE SP ADR
10,195 USD NYSE -1,16%
SIBANYE STILLW
2,260 EUR Tradegate +5,61%
SIBANYE STILLW
2,6300 USD OTCBB -3,31%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
