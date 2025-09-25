Les mineurs d'or gagnent en raison de la ruée vers les valeurs refuges, les données économiques américaines sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent avant le marché, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,5 % à 3 756,02 $ l'once, après avoir atteint un record de 3 790,82 $ l'once mardi

** Le prix de l'or augmente grâce à la demande de valeurs refuges alimentée par les tensions géopolitiques et économiques, alors que les investisseurs attendent les données économiques américaines pour les indices de la politique de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N gagnent respectivement 1,5 % et 1,7 %

** Les mineurs sud-africains AngloGold Ashanti AU.N gagnent marginalement, Harmony Gold HMY.N augmente de ~1 % et Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 3,9 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N augmentent tous deux d'environ 1,7 %