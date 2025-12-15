 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse des prix de l'or sur fond de baisse du dollar
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 décembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,4 % à 4 321,25 $ l'once

** Les prix augmentent , soutenus par un dollar plus faible et les attentes de réductions des taux d'intérêt américains au cours de l'année à venir

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de ~3% et Barrick Mining ABX.TO en hausse de ~2%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N en hausse de 2,1 %, AngloGold Ashanti AU.N en hausse d'environ 3 % et Sibanye Stillwater

SBSW.K en hausse de 2,3 %

** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO augmente de 1,6% et Kinross Gold K.TO de 1,3%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
233,750 CAD TSX +0,92%
ANGLOGOLD ASH
83,660 USD NYSE +0,87%
BARRICK MINING
59,630 CAD TSX +0,62%
GOLD FIELDS SP ADR
43,490 USD NYSE 0,00%
KINROSS GOLD
38,610 CAD TSX +0,39%
NEWMONT
99,220 USD NYSE +1,08%
Or
4 302,69 USD Six - Forex 1 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

