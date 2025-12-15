Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse des prix de l'or sur fond de baisse du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
15 décembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix des lingots GOL/
** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,4 % à 4 321,25 $ l'once
** Les prix augmentent , soutenus par un dollar plus faible et les attentes de réductions des taux d'intérêt américains au cours de l'année à venir
** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N en hausse de ~3% et Barrick Mining ABX.TO en hausse de ~2%
** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N en hausse de 2,1 %, AngloGold Ashanti AU.N en hausse d'environ 3 % et Sibanye Stillwater
SBSW.K en hausse de 2,3 %
** Le mineur canadien Agnico Eagle Mines AEM.TO augmente de 1,6% et Kinross Gold K.TO de 1,3%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer