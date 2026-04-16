Les mineurs d'or gagnent du terrain, les espoirs de paix en Iran tempérant les craintes d'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,6 % à 4 816,14 $ l'once

** Les prix des lingots augmentent alors que les espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran ont contribué à atténuer les craintes d'inflation et à améliorer les perspectives de baisse des taux d'intérêt

** Le géant minier Newmont NEM.N gagne 1,3%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de 1,4 %, AngloGold Ashanti AU.N augmente d'environ 1 % et Harmony Gold HMY.N augmente de 5,1 %