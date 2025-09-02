Les mineurs d'or gagnent du terrain, le lingot atteint un niveau record de 3 500 dollars en raison des perspectives de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent en début de séance, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= augmente de 0,1% à 3 480,42 $ l'once, après avoir atteint un record de 3 508,50 $ plus tôt dans la session

** Le prix de l'or a légèrement augmenté , les attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci ayant stimulé la demande pour le métal précieux

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N ont augmenté de 1,5 % et 1,8 % respectivement

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent légèrement, Harmony Gold HMY.N gagne 7,7%, AngloGold Ashanti

AU.N augmente de 1,4% et Sibanye Stillwater SBSW.N bondit de 9,4%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N augmente de 1,7% et Kinross Gold KGC.N grimpe de 3%