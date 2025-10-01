Les mineurs d'or gagnent du terrain, le lingot atteignant un record en raison de la fermeture du gouvernement américain et des prévisions de baisse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,3 % à 3 870,88 $ l'once, après avoir atteint un record historique de 3 895,09 $ plus tôt dans la session

** Le prix de l'or a atteint un niveau record, stimulé par un dollar plus faible, une demande de valeur refuge dans le contexte de la fermeture du gouvernement américain et de faibles données sur l'emploi qui ont renforcé les attentes de réduction des taux de la Fed

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont augmenté de 1,9 % et 2,4 %, respectivement

** Les actions des sociétés minières sud-africaines cotées aux États-Unis, Gold Fields GFI.N augmente de 1 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 2,9 % et Harmony Gold HMY.N augmente de 2,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO augmente de 1,3% et Kinross Gold K.TO de 1,8%