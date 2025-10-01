 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 961,05
+0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or gagnent du terrain, le lingot atteignant un record en raison de la fermeture du gouvernement américain et des prévisions de baisse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

1er octobre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,3 % à 3 870,88 $ l'once, après avoir atteint un record historique de 3 895,09 $ plus tôt dans la session

** Le prix de l'or a atteint un niveau record, stimulé par un dollar plus faible, une demande de valeur refuge dans le contexte de la fermeture du gouvernement américain et de faibles données sur l'emploi qui ont renforcé les attentes de réduction des taux de la Fed

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont augmenté de 1,9 % et 2,4 %, respectivement

** Les actions des sociétés minières sud-africaines cotées aux États-Unis, Gold Fields GFI.N augmente de 1 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 2,9 % et Harmony Gold HMY.N augmente de 2,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO augmente de 1,3% et Kinross Gold K.TO de 1,8%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
238,060 CAD TSX +1,56%
ANGLOGOLD ASH
72,345 USD NYSE +2,87%
BARRICK MINING
46,960 CAD TSX +2,73%
GOLD FIELDS
36,600 EUR Tradegate +0,27%
GOLD FIELDS SP ADR
42,340 USD NYSE +0,86%
HARMONY GOLD MIN
15,800 EUR Tradegate +5,33%
HARMONY GOLD SP ADR
18,565 USD NYSE +2,34%
KINROSS GOLD
35,230 CAD TSX +2,00%
NEWMONT
85,875 USD NYSE +1,88%
Or
3 875,90 USD Six - Forex 1 +0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank