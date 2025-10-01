 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'or gagnent du terrain, le lingot atteignant un record en raison de la fermeture du gouvernement américain et des attentes de baisse des taux de la Fed
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/ ** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,8% à 3 888,95 $/once , après avoir atteint un record historique de 3 895,09 $ plus tôt dans la session ** Le prix de l'or a atteint un niveau record, stimulé par la demande de valeurs refuges dans le contexte de la fermeture du gouvernement américain et des attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent de 1,5 % et 1,3 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmente de 1,4%, AngloGold Ashanti AU.N gagne 2,5% et Harmony Gold

HMY.N augmente de 1,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N augmentent chacun d'environ 1%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
234,400 CAD TSX +0,91%
AGNICO EAGLE MIN
168,590 USD NYSE +1,06%
ANGLOGOLD ASH
70,325 USD NYSE +1,48%
BARRICK MINING
45,710 CAD TSX -0,89%
GOLD FIELDS
35,800 EUR Tradegate -1,92%
GOLD FIELDS SP ADR
41,980 USD NYSE +1,35%
HARMONY GOLD MIN
15,400 EUR Tradegate +2,67%
HARMONY GOLD SP ADR
18,140 USD NYSE -0,63%
KINROSS GOLD
34,540 CAD TSX +1,89%
KINROSS GOLD
24,840 USD NYSE +2,01%
NEWMONT
84,290 USD NYSE -0,35%
Or
3 881,80 USD Six - Forex 1 +0,60%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
