Les mineurs d'or gagnent du terrain, le lingot atteignant un record en raison de la fermeture du gouvernement américain et des attentes de baisse des taux de la Fed

1er octobre - ** Les actions de sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/ ** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,8% à 3 888,95 $/once , après avoir atteint un record historique de 3 895,09 $ plus tôt dans la session ** Le prix de l'or a atteint un niveau record, stimulé par la demande de valeurs refuges dans le contexte de la fermeture du gouvernement américain et des attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent de 1,5 % et 1,3 %, respectivement

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmente de 1,4%, AngloGold Ashanti AU.N gagne 2,5% et Harmony Gold

HMY.N augmente de 1,3%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N augmentent chacun d'environ 1%