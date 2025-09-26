Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le prix de l'or remonte grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,5 % à 3 661,56 $ l'once, après avoir atteint un record de 3 790,82 $ l'once plus tôt dans la semaine

** Le métal a augmenté de 2% cette semaine

** Le prix de l'or augmente après que les données sur l'inflation américaine aient été conformes aux attentes, renforçant les paris que la Réserve Fédérale pourrait continuer à réduire les taux d'intérêt plus tard cette année

** La société minière Newmont NEM.N a augmenté de 1,3%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 3 %, AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 3,8 %, Harmony Gold HMY.N en hausse de 2,9 % et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 3,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 1,5% et Kinross Gold K.TO en hausse de 1,3%