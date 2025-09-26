 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le prix de l'or remonte grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,5 % à 3 661,56 $ l'once, après avoir atteint un record de 3 790,82 $ l'once plus tôt dans la semaine

** Le métal a augmenté de 2% cette semaine

** Le prix de l'or augmente après que les données sur l'inflation américaine aient été conformes aux attentes, renforçant les paris que la Réserve Fédérale pourrait continuer à réduire les taux d'intérêt plus tard cette année

** La société minière Newmont NEM.N a augmenté de 1,3%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 3 %, AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 3,8 %, Harmony Gold HMY.N en hausse de 2,9 % et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 3,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 1,5% et Kinross Gold K.TO en hausse de 1,3%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
226,720 CAD TSX +1,67%
ANGLOGOLD ASH
67,980 USD NYSE +3,34%
GOLD FIELDS
35,100 EUR Tradegate +3,24%
GOLD FIELDS SP ADR
40,473 USD NYSE +2,89%
HARMONY GOLD MIN
15,050 EUR Tradegate +2,73%
HARMONY GOLD SP ADR
17,655 USD NYSE +2,73%
KINROSS GOLD
33,470 CAD TSX +1,61%
NEWMONT
84,660 USD NYSE +1,16%
Or
3 777,15 USD Six - Forex 1 +0,74%
SIBANYE SP ADR
10,930 USD NYSE +2,48%
SIBANYE STILLW
2,360 EUR Tradegate +3,06%
SIBANYE STILLW
2,6300 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
