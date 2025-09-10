Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot oscille près de son niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

10 septembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= augmente de 0,6 % à 3650,01 $ l'once après avoir atteint un record de 3 673,95 $ mardi

** Les prix de l'or augmentent , soutenus par des attentes renforcées de réduction des taux de la Réserve fédérale lors de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine, suite à des données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 3,3% et de 1,3%

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N cotées aux États-Unis ont augmenté de 2,8 % à 4,1 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO gagnent 1,1% et Agnico Eagle Mines AEM.TO augmentent de 1,4%