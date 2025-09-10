 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot oscille près de son niveau record
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

10 septembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix plus élevés des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= augmente de 0,6 % à 3650,01 $ l'once après avoir atteint un record de 3 673,95 $ mardi

** Les prix de l'or augmentent , soutenus par des attentes renforcées de réduction des taux de la Réserve fédérale lors de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine, suite à des données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 3,3% et de 1,3%

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N cotées aux États-Unis ont augmenté de 2,8 % à 4,1 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO gagnent 1,1% et Agnico Eagle Mines AEM.TO augmentent de 1,4%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
213,110 CAD TSX +0,66%
ANGLOGOLD ASH
64,110 USD NYSE +3,54%
BARRICK MINING
40,830 CAD TSX +0,99%
GOLD FIELDS
31,500 EUR Tradegate +3,28%
GOLD FIELDS SP ADR
37,533 USD NYSE +5,03%
HARMONY GOLD MIN
13,000 EUR Tradegate +4,00%
HARMONY GOLD SP ADR
15,405 USD NYSE +4,65%
KINROSS GOLD
31,560 CAD TSX +1,81%
NEWMONT
77,260 USD NYSE +1,77%
Or
3 642,80 USD Six - Forex 1 +0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

