Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot oscille près de son niveau record
10/09/2025 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= augmente de 0,6 % à 3 647,91 $ l'once après avoir atteint un record de 3 673,95 $ mardi

** Le prix de l'or augmente , soutenu par les attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains ce mois-ci, tandis que les participants au marché attendent les données sur l'inflation américaine pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent respectivement de 0,9 % et 0,7 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N progressent de 1 % à 2,2 %

** Le mineur canadien Kinross Gold KGC.N gagne marginalement

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
211,710 CAD TSX -0,57%
ANGLOGOLD ASH
61,920 USD NYSE -0,48%
BARRICK MINING
40,430 CAD TSX +0,90%
GOLD FIELDS
31,300 EUR Tradegate +2,62%
GOLD FIELDS SP ADR
35,735 USD NYSE +0,35%
HARMONY GOLD MIN
13,100 EUR Tradegate +4,80%
HARMONY GOLD SP ADR
14,720 USD NYSE +0,68%
KINROSS GOLD
31,000 CAD TSX -0,48%
KINROSS GOLD
22,365 USD NYSE -0,84%
NEWMONT
75,920 USD NYSE +0,20%
Or
3 655,34 USD Six - Forex 1 +0,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

