Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot oscille près de son niveau record

10 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= augmente de 0,6 % à 3 647,91 $ l'once après avoir atteint un record de 3 673,95 $ mardi

** Le prix de l'or augmente , soutenu par les attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains ce mois-ci, tandis que les participants au marché attendent les données sur l'inflation américaine pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent respectivement de 0,9 % et 0,7 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , Harmony Gold HMY.N et AngloGold Ashanti AU.N progressent de 1 % à 2,2 %

** Le mineur canadien Kinross Gold KGC.N gagne marginalement