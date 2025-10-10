Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot dépasse les 4 000 dollars après les remarques de Trump sur la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,1 % à 4 018,36 $ l'once; le métal est en hausse de 3,2 % pour la semaine et en voie de réaliser son huitième gain hebdomadaire consécutif

** Le prix de l'or a dépassé les 4 000 dollars l'once, stimulé par la demande de valeurs refuges après que le président américain Donald Trump a fait allusion à de nouveaux droits de douane sur la Chine

** Le minier Newmont NEM.N gagne 0,6%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de 1%, Sibanye Stillwater SBSW.N gagne marginalement et Harmony Gold HMY.N augmente de 2%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 1% et Kinross Gold K.TO en hausse marginale