Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot dépasse les 4 000 dollars après les remarques de Trump sur la Chine
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 17:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,1 % à 4 018,36 $ l'once; le métal est en hausse de 3,2 % pour la semaine et en voie de réaliser son huitième gain hebdomadaire consécutif

** Le prix de l'or a dépassé les 4 000 dollars l'once, stimulé par la demande de valeurs refuges après que le président américain Donald Trump a fait allusion à de nouveaux droits de douane sur la Chine

** Le minier Newmont NEM.N gagne 0,6%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de 1%, Sibanye Stillwater SBSW.N gagne marginalement et Harmony Gold HMY.N augmente de 2%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 1% et Kinross Gold K.TO en hausse marginale

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
229,540 CAD TSX +1,20%
ANGLOGOLD ASH
72,610 USD NYSE +0,48%
BARRICK MINING
46,040 CAD TSX -0,63%
GOLD FIELDS
34,800 EUR Tradegate -0,29%
GOLD FIELDS SP ADR
40,540 USD NYSE +1,43%
HARMONY GOLD MIN
15,850 EUR Tradegate +3,26%
HARMONY GOLD SP ADR
18,145 USD NYSE +0,14%
KINROSS GOLD
33,900 CAD TSX -0,44%
NEWMONT
85,410 USD NYSE +0,21%
Or
3 992,93 USD Six - Forex 1 +0,42%
SIBANYE SP ADR
11,080 USD NYSE -1,12%
SIBANYE STILLW
2,390 EUR Tradegate -1,65%
SIBANYE STILLW
2,9000 USD OTCBB +4,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

