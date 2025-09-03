Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un record en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt et des problèmes commerciaux

3 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,2 % à 3 539,93 $ l'once, après avoir atteint un record historique de 3 546,99 $ plus tôt dans la session

** Le prix de l'or a légèrement augmenté sur les attentes croissantes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci et les risques politiques et économiques persistants

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent respectivement de 0,5 % et 0,8 %

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N augmente de 2,2 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 3,3 %, Harmony Gold

HMY.N augmente de 3,8 % et Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 4,2 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N augmentent chacun de ~1 %