Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint un record en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt et des problèmes commerciaux
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,2 % à 3 539,93 $ l'once, après avoir atteint un record historique de 3 546,99 $ plus tôt dans la session

** Le prix de l'or a légèrement augmenté sur les attentes croissantes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci et les risques politiques et économiques persistants

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N augmentent respectivement de 0,5 % et 0,8 %

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N augmente de 2,2 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 3,3 %, Harmony Gold

HMY.N augmente de 3,8 % et Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 4,2 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N augmentent chacun de ~1 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
203,590 CAD TSX +2,82%
AGNICO EAGLE MIN
147,700 USD NYSE +2,44%
ANGLOGOLD ASH
58,140 USD NYSE +2,56%
BARRICK MINING
37,180 CAD TSX +1,50%
GOLD FIELDS
29,900 EUR Tradegate +1,70%
GOLD FIELDS SP ADR
34,380 USD NYSE +2,66%
HARMONY GOLD MIN
12,500 EUR Tradegate +2,46%
HARMONY GOLD SP ADR
14,285 USD NYSE +7,49%
KINROSS GOLD
29,570 CAD TSX +3,00%
KINROSS GOLD
21,455 USD NYSE +2,66%
NEWMONT
75,850 USD NYSE +1,94%
Or
3 535,07 USD Six - Forex 1 +0,04%
SIBANYE SP ADR
8,285 USD NYSE +9,45%
SIBANYE STILLW
1,860 EUR Tradegate +2,20%
SIBANYE STILLW
2,1600 USD OTCBB +13,68%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • Des militaires chinoises défilent sur la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre 2025 ( AFP / Pedro Pardo )
    A Pékin, faste et patriotisme pour un défilé militaire historique
    information fournie par AFP 03.09.2025 11:48 

    Chants patriotiques, hourras et acclamations de la foule: Pékin a baigné mercredi dans une atmosphère solennelle et fervente à l'occasion d'un gigantesque défilé militaire organisé sur la place Tiananmen. Dès l'aube, des spectateurs soigneusement sélectionnés se ... Lire la suite

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Valneva annonce de nouveaux résultats encourageants pour son vaccin anti-Lyme
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:45 

    Le laboratoire Valneva a annoncé mercredi des résultats encourageants quant à l'utilité de rappels de son vaccin anti-maladie de Lyme, une bonne nouvelle pour le groupe franco-autrichien qui vient de subir l'interdiction aux Etats-Unis de son vaccin contre le chikungunya. ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    France: l'activité du secteur privé quasi-stable en août (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:39 

    L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en demeurant sous le seuil de croissance, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI composite s'est établi à 49,8

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Chine: croissance solide du secteur des services en août (indice indépendant)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:38 

    L'activité dans le secteur des services en Chine a accéléré en août à son rythme le plus marqué depuis mai 2024, selon un baromètre indépendant publié mercredi, un rebond estival malgré des difficultés économiques persistantes. L'indice d'activité des directeurs ... Lire la suite

