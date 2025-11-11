Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint son plus haut niveau depuis près de trois semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent en pré-marché après que les prix du lingot GOL/ aient atteint leur plus haut niveau depuis près de trois semaines dans l'attente d'une résolution de la fermeture du gouvernement américain

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,6% à 4139,65 dollars l'once

** Le Sénat américain a adopté un projet de loi lundi pour mettre fin à la fermeture du gouvernement; il va maintenant être transmis à la Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains

** Le mineur Newmont NEM.N en hausse de 1% et les actions cotées aux États-Unis de Barrick Mining B.N en hausse de 1,2%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Harmony Gold HMY.N augmentent de 3%, Sibanye-Stillwater SBSW.N et Gold Fields GFI.N augmentent de 1% chacune, AngloGold Ashanti AU.N augmente de 0,3%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Agnico Eagle AEM.N et Kinross Gold KGC.N en hausse de 0,9 % et 1,4 %, respectivement