Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot atteint son plus haut niveau depuis près de trois semaines
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent en pré-marché après que les prix du lingot GOL/ aient atteint leur plus haut niveau depuis près de trois semaines dans l'attente d'une résolution de la fermeture du gouvernement américain

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,6% à 4139,65 dollars l'once

** Le Sénat américain a adopté un projet de loi lundi pour mettre fin à la fermeture du gouvernement; il va maintenant être transmis à la Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains

** Le mineur Newmont NEM.N en hausse de 1% et les actions cotées aux États-Unis de Barrick Mining B.N en hausse de 1,2%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Harmony Gold HMY.N augmentent de 3%, Sibanye-Stillwater SBSW.N et Gold Fields GFI.N augmentent de 1% chacune, AngloGold Ashanti AU.N augmente de 0,3%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Agnico Eagle AEM.N et Kinross Gold KGC.N en hausse de 0,9 % et 1,4 %, respectivement

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
235,440 CAD TSX +3,94%
AGNICO EAGLE MIN
167,940 USD NYSE +4,02%
ANGLOGOLD ASH
74,140 USD NYSE +6,85%
BARRICK MINING
48,890 CAD TSX +5,28%
GOLD FIELDS
36,900 EUR Tradegate 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
42,300 USD NYSE +8,49%
HARMONY GOLD MIN
15,900 EUR Tradegate +3,92%
HARMONY GOLD SP ADR
17,485 USD NYSE +6,42%
KINROSS GOLD
35,660 CAD TSX +4,48%
KINROSS GOLD
25,445 USD NYSE +4,56%
NEWMONT
88,290 USD NYSE +5,89%
Or
4 139,11 USD Six - Forex 1 +0,56%
SIBANYE SP ADR
11,375 USD NYSE +6,56%
SIBANYE STILLW
2,470 EUR Tradegate -0,40%
SIBANYE STILLW
2,7200 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

